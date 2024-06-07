Çorum Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısı yapıldı.

Meclis Salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yoklamanın ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı. Ardından ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik talebi ve Çorum Belediyesinin İlçe ve Belde Belediyeleri ile ortak hizmet projesi teklifleri oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bazı arazilerin satışı ve trampası ile ilgili yetki talebi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine asıl üye olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yedek üye olarak ise Sinan Demir seçildi.

Çorum Belediyesinin kardeş belediyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Beyarmudu Belediyesine 2 adet park yapılması ve parklar için spor aletleri alınması teklifi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.