Çorum Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme geldi.

Başkan Aşgın, yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm konusunda izleyecekleri yoldan bahsetti.

Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlığı’nın başkanlığında kentsel dönüşüm birimi oluşturduklarını açıklayan Başkan Aşgın, kentsel dönüşüm biriminden şimdiye kadar yapılmış en detaylı sunumu aldığını belirterek, “Arkadaşlarımız hangi bölgede bu işi nasıl çözebiliriz? Belediyemizin fonksiyonu nasıl olur? Farklı alternatifler nelerdir? Bu alternatifler içerisinde en makul olanı hangisidir? konularında çalışma yaptılar. 3 saati aşkın bir süre kentsel dönüşüm birimindeki arkadaşlardan çalışmaları hakkında bilgi aldım. Bana çok ikna edici bir sunum yaptılar. Kısa süre içinde bu sunumun neticelerini hayata geçirmeye başlayacağız. Bunu da hep beraber göreceğiz” dedi.

Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde vaatleri arasında kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artırmak olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, “Bizzat belediye kenti dönüştürme noktasında insiyatif alarak sürece dahil olacak dedik. Bundan önce belediye olarak Mimar Sinan ve Gülabibey’de imar bonusları ile müteahhitler için daha cazip hale getirerek kendiliğinden çözümü denedik. 2 yıla yakın bir süre geçti ancak bunun kat artışları emsal artışları ile olamayacağını bunun sadece yeterli olmadığını yaşayarak görmüş olduk. Şimdi biz Çorum Belediyesi olarak yine bir kısmını özel müteahhitler marifeti ile bizimde içinde bulunduğumuz sistemlerle, kimisini bizzat belediye olarak kimisini de TOKİ marifeti ile yaparak inşallah kentimizi deprem dirençli bir noktaya taşıyacağız. Bunu da istişarelerle nasıl yaptığımızı görecekler. Hazırlıklar tamam düğmeye basıyoruz” ifadelerini kullandı.