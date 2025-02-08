Çorum Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı yapıldı.

Meclis salonunda dün saat 14.30’da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

5 adet imar planı değişikliğinin İmar Komisyonuna havale edildiği toplantıda imarla ilgili diğer maddeler görüşülerek kabul edildi.

Belediye ait işyeri ve alanların 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edilirken kardeş şehirler Hamur ve Afşin ilçelerine yardım talepleri de oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.