Çorum Belediyesi, statik proje konusuyla ilgili ortaya atılan ve performans analiz raporlarını içerdiği iddia edilen listeye itibar edilmemesini istedi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Performans analiz raporlarının neticelenmesi için çalışmalar devam etmekte olup, 2 Nisan 2025 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Ancak, bazı mecralarda kamuoyunu yanıltan ve bilgi kirliliği oluşturan listeler paylaşılmakta ve kamuoyunda yanlış algılar oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu tür resmi kaynaklara dayanmayan bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Performans analizlerinin belediyeye ulaştırılmasının akabinde gerekli işlemler yapılacak ve kamuoyu ile sonuçlar paylaşılacaktır.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalar dışında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”