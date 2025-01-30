Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum içi eğitimler kapsamında “Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele” konulu bir konferans verildi.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Çorum Belediyesi personeli katıldı. Konferans, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu tarafından verildi. Konuşmasında, tütün mamullerinin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedildi ve uzun süre tütün ya da tütün mamulü kullanan kişilerin, başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskinin arttığı vurgulandı.

Sigaranın zararları hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı sunumda, sigaranın dünya genelinde ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekildi. Yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğu belirtilirken, sigara, nargile ve pipo kullanımının ya da sigara dumanının solunmasının zamanla psikolojik ve fiziksel bağımlılığa yol açtığı ifade edildi. Ayrıca tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğu ve bunların kansere ve birçok sağlık sorununa neden olduğu anlatıldı.