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Ortaköy Belediyesi ile Hak-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle belediye şirket personelinin maaşlarına yüzde 33’lük bir zam gerçekleştirildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemize hizmet veren kıymetli işçi kardeşlerimizin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla Hak-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile yapmış olduğumuz ek protokol ile 10 yevmiyelik artış gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık yüzde 33’lük bir artışa denk geliyor. İnşallah Ocak ayında ekonomik dengelerimizi tekrar gözden geçirerek bir iyileştirme daha gerçekleştireceğiz. Göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı Belediye personelimi tebrik ediyor, maaş zamlarının ailelerine ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.