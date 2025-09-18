Çorum Belediyesi BELTUR şirketi bünyesinde faaliyet gösteren toplu taşıma şoförlerine BMC yetkilileri tarafından eğitim verildi.

Çorum Belediyesi tarafından şehir içinde toplu taşıma hizmetinin daha ileri bir noktaya taşınıp daha kaliteli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çorum Belediyesi bünyesine taşınan toplu taşıma araç filosu yenilenmeye devam ederken, personellere de sürekli düzenlenen eğitimlerle bilgi düzeyi, teknik donanımı ve araç içerisinde vatandaşlara karşı sergilenmesi gereken tavırlarla ilgili eğitimler veriliyor.

Çorum Belediyesi araç filosuna son olarak katılan 1 körüklü otobüs ve 4 adet 12 metrelik aracın yanı sıra filoda bulunan otobüslerle ilgili BMC Eğitim Mühendisleri Önder Uyar ve İbrahim Atamer tarafından eğitim verildi. Çorum Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde toplu taşıma şoförlerine kullandıkları BMC araçların kullanımı ve kontrollerinin nasıl yapılması gerektiği, araçların daha verimli nasıl kullanılacağı ve daha güvenli sürüşün nasıl sağlanacağı anlatıldı.