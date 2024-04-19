Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası idari kadroda bazı değişiklikler yaptı.

Aşgın, yeni dönemde çalışacağı müdürlerle ilgili çalışmayı tamamladıklarını ifade ederek “Çorum’umuz için yeni dönemde aşkla çalışacağımız müdür kadromuzu belirledik. İnşallah hemşehrilerimizin de beklentileri doğrultusunda seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizi işinin ehli, liyakat sahibi arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Başkan Yardımcılarımız, müdürlerimiz, birim amirlerimiz ve tüm personelimizle aşkla çalışarak, şehrimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın’ın yeni dönemde çalışacağı müdürler şu isimlerden oluştu:

1. Özel Kalem Müdürü – Vedat Tatar

2. Afet İşleri Müdürü – Adil Rahmi Balcı

3.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü – Aykut Yağlı

4. Bilgi İşlem Müdürü – Muharrem Uysal

5. Destek Hizmetleri Müdürü – Leyla Sayın

6. Emlak ve İstimlak Müdürü – Fatih Başıbüyük

7. Etüd Proje Müdürü – Bekir Sait Toraman

8. Fen İşleri Müdürü – Muhamet Şirin

9. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü – Nadir Solak

10.Hal Müdürü – Furkan Acar

11. Hukuk İşleri Müdürü – Özlem Oral

12. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü – Tuğçe Ünal

13. İmar ve Şehircilik Müdürü – Yüksel Poyraz

14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü – Ekrem Özer

15. İtfaiye Müdürü – Adil Rahmi Balcı

16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Eray Çetinkaya

17. Kütüphane Müdürü – Bekir Sayın

18. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü – Mikdat Yıldırım

19. Mali Hizmetler Müdürü – Ahmet Uğur Ünlü

20. Mezarlıklar Müdürü – Mahmut Yabacıoğlu

21. Muhtarlık İşleri Müdürü – Mustafa Kanat

22. Park ve Bahçeler Müdürü – İsmail Özler

23. Sosyal Yardım İşleri Müdürü – Fatih Sak

24. Strateji Geliştirme Müdürü – Talat Tekin

25. Su ve Kanalizasyon Müdürü – Yasemin Ağca Kafa

26. Teftiş Kurulu Müdürü – Süleyman Çalışkan

27. Temizlik İşleri Müdürü – Engin Türkol

28. Tesisler Müdürü – Mustafa Yaşar

29. Ulaşım Hizmetleri Müdürü – Memduh Uygun

30. Veteriner İşleri Müdürü – Mehmet Gültekin

31. Yapı Kontrol Müdürü-Köksal Çöldaş

32. Yazı İşleri Müdürü – Erhan Balcı

33. Zabıta Müdürü – İrfan Göyhan