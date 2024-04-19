Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası idari kadroda bazı değişiklikler yaptı.
Aşgın, yeni dönemde çalışacağı müdürlerle ilgili çalışmayı tamamladıklarını ifade ederek “Çorum’umuz için yeni dönemde aşkla çalışacağımız müdür kadromuzu belirledik. İnşallah hemşehrilerimizin de beklentileri doğrultusunda seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizi işinin ehli, liyakat sahibi arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Başkan Yardımcılarımız, müdürlerimiz, birim amirlerimiz ve tüm personelimizle aşkla çalışarak, şehrimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Aşgın’ın yeni dönemde çalışacağı müdürler şu isimlerden oluştu:
1. Özel Kalem Müdürü – Vedat Tatar
2. Afet İşleri Müdürü – Adil Rahmi Balcı
3.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü – Aykut Yağlı
4. Bilgi İşlem Müdürü – Muharrem Uysal
5. Destek Hizmetleri Müdürü – Leyla Sayın
6. Emlak ve İstimlak Müdürü – Fatih Başıbüyük
7. Etüd Proje Müdürü – Bekir Sait Toraman
8. Fen İşleri Müdürü – Muhamet Şirin
9. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü – Nadir Solak
10.Hal Müdürü – Furkan Acar
11. Hukuk İşleri Müdürü – Özlem Oral
12. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü – Tuğçe Ünal
13. İmar ve Şehircilik Müdürü – Yüksel Poyraz
14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü – Ekrem Özer
15. İtfaiye Müdürü – Adil Rahmi Balcı
16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Eray Çetinkaya
17. Kütüphane Müdürü – Bekir Sayın
18. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü – Mikdat Yıldırım
19. Mali Hizmetler Müdürü – Ahmet Uğur Ünlü
20. Mezarlıklar Müdürü – Mahmut Yabacıoğlu
21. Muhtarlık İşleri Müdürü – Mustafa Kanat
22. Park ve Bahçeler Müdürü – İsmail Özler
23. Sosyal Yardım İşleri Müdürü – Fatih Sak
24. Strateji Geliştirme Müdürü – Talat Tekin
25. Su ve Kanalizasyon Müdürü – Yasemin Ağca Kafa
26. Teftiş Kurulu Müdürü – Süleyman Çalışkan
27. Temizlik İşleri Müdürü – Engin Türkol
28. Tesisler Müdürü – Mustafa Yaşar
29. Ulaşım Hizmetleri Müdürü – Memduh Uygun
30. Veteriner İşleri Müdürü – Mehmet Gültekin
31. Yapı Kontrol Müdürü-Köksal Çöldaş
32. Yazı İşleri Müdürü – Erhan Balcı
33. Zabıta Müdürü – İrfan Göyhan