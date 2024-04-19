AK Parti il Başkanı Murat Günay ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Cumhur ittifakı meclis üyelerini ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Günay, seçim dönemi kendilerine destek olan, oy atan herkese teşekkür ederek yeni dönemde AK Partiye oy atan atmayan herkesi kucaklayanlarını söyledi.

31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti il teşkilatı olarak bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Başkan Murat Günay, yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini ve Cumhur İttifakı üyesi MHP ile BBP yöneticileri, partisinin her kademesinin sokakta çalıştığını söyledi. Dayanışma ve birlik içinde ev ev, sokak sokak yaptıkları çalışmaların sonucunda da Çorum’da seçimi kazandıklarını dile getiren Günay, “ Bu çalışmaların ardından milletimizin büyük desteği ile 31 Mart'ta ipi göğüsleyen 24 ilden biri olduk. Çorumlu hemşehrilerimiz AK Partimize ve Cumhurbaşkanımıza, davamıza büyük destek verdiler .Yanımızda olduklarını gösterdiler. Partimize büyük destek veren, vefasını gösteren büyük Çorum halkımızın her bireyine çok teşekkür ederim” dedi.

“TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık gönüllülükle seçim değerlendirmesi yaptığını hatırlatan Başkan Murat Günay, kendilerinin de il teşkilatı olarak değerlendirme yaptıklarını dile getirerek, “Reel bir gerçek varsa çok şükür en az oy kaybederek zafere ulaşan bir teskilatız. Tüm oy oranlarımız Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor . Gece gündüz demeden çalışan vekillerimize, belediye başkan adaylarımıza, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimlerine , mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize,İl genel meclisi ve belediye meclis üyelerimize , parti üyelerimize, STK'larımıza, cumhur ittifakı ortağımız MHP ve BBP teşkilatlarındaki tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“AYRIM YAPMADAN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Ülke gündeminde 4 yıl daha seçim olmadığını sözlerine ekleyen AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Biz Çorum halkımız için bize oy veren vermeyen, ayrıştırmadan, ayırmadan parti gözetmeden hizmetlere yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem Çorum Belediyemizin hem cumhur ittifakı tüm belediye başkanlarımızın seçim sürecinde vaat ettikleri tüm projelerin milletvekillerimiz ile birlikte yerelde ve Ankara'da takipcisi olacağız. Hiç bir ilçemizi, beldemizi mahalle ve köyümüzü ayırt etmeden hizmet edeceğiz. Hizmet için koşturacağız ve üreteceğiz. Her daim milletin emrinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; Biz bitti demeden hiç bir şey bitmez” ifadelerini kullandı.