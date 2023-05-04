FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Kanunu kapsamında 58 kişi emekliye ayrıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından emekliye ayrılanlara 20 milyon 265 bin liralık tazminatlarını yatırdıklarını duyurarak; "Kocaman bir aileyiz" diyerek çıktığımız bu yolda her daim emekçilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. EYT dolayısıyla emekliye ayrılan 58 kardeşimizin tüm alacakları olan toplam 20 Milyon 265 Bin 948 TL'yi hesaplarına yatırdık. Sağlıklı günlerde, güle güle harcansın." ifadelerini kullandı