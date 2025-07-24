Çorum'un Osmancık ilçesinde içme sularında bulanıklık nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Osmancık Belediyesi içme suyu depolarını besleyen ana kuyudan çıkan suyun bulanık akması nedeniyle, vatandaşlara su verilemediğini ifade ederek, yeni kuyuların devreye alınmasıyla birlikte, suyun en kısa sürede yeniden verilmesi planlandığı duyuruldu.
Belediyeden yapılan açıklamada; "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." denildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet