Arca Çorum FK, 3.etap hazırlıklarına bugün Düzce'de başlıyor.

Kırmızı siyahlılarda transfer çalışması sürerken, taraftar prensip anlaşmasına varılan isimlerin ne zaman kamuoyuna açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Bu sene iddialı bir takım kurarak şampiyonluk hedefleyen kırmızı siyahlılar, Antalyaspor'dan Braian Samudio, Kocaelispor'dan Pedrinho ve Keçiörengücü'nden Arda Hilmi Şengül ile prensip anlaşmasına vardı ve ancak yeni transferler henüz 3.etaba katılmadı.

Yeni transferlerin ikinci etaba yetiştirilmeye çalışıldığı ancak bazı nedenlerden dolayı yetişmediği öğrenilirken, bugün 3.etap hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayacak kırmızı siyahlı takımda yeni transferlerin bir kaç gün içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

10 NUMARA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Çorum FK'da bu 3 ismin dışında Başkan Oğuzhan Yalçın 10 numara mevkii için Süper Lig'den yabancı bir oyuncu ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Daha önce bu mevkii için Emre Akbaba ile de görüşülmüştü.