Çorum Belediyesi’nden Çocuklara Özel Ramazan Etkinlikleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Çorum Belediyesi, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenledi. Ramazan’ın ilk gününde, öğle namazının ardından çocukları Sertaç Abi ile buluşturan belediye, iftardan sonra da çocuklara özel bir program gerçekleştirdi.

Bedesten yanında bulunan Çorum Park’ta kurulan etkinlik alanında çocuklar gönüllerince eğlenirken, palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinliği yapıldı. Ayrıca, etkinlik süresince çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi. Ramazan ayı boyunca hafta sonları düzenlenecek etkinliklerin ilkinde, çocuklar aileleriyle birlikte yarışmalara katılarak keyifli vakit geçirdi.

Geleneksel Ramazan eğlenceleri kapsamında sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterisinin yanı sıra meddah gösterisi de büyük ilgi gördü. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de beğenisini kazanan etkinliklere, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aşgın, “Ramazan’da da çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz. Onlar için birçok etkinlik gerçekleştireceğiz.” dedi.