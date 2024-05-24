Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri “Engelsiz Şölen” etkinliğinde buluştu.

Millet Bahçesi’nde şenlik havasında geçen etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendi.

Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Şölen etkinliği Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Çeşitli etkinlikler ve spor aktivitelerinin yapıldığı Engelsiz Şölen, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, engelli öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Şarkılara ve oyunlara eşlik eden Başkan Aşgın, “Biz hep beraber bir aileyiz ve hepimiz ailenin bir parçasıyız. Bu güzellik bu birliktelik beraber olduğumuz zamanki bu heyecanımız daim olsun. Rabbim yüzümüzde gülücükleri daim etsin” dedi.

Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerinin, mehter gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu şölen, el sanatları çalışmalarının yapıldığı atölye etkinlikleri ve spor etkinlikleriyle devam etti.