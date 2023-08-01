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Çorum Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni 5 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Sünnet Şöleni, ünlü sanatçı Ceren Ece Öksüz’ün konseriyle şenlenecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yılda yavrularımıza yakışır muhteşem bir şölenle 155 evladımız erkekliğe ilk adımını atacak. Onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Başkan Aşgın, “5 Ağustos Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde saat 11.30’da Saat Kulesi Meydanından sünnet konvoyumuz hareket edecek şehir turunun ardından Buharaevler Semt Pazarındaki şölen alanımıza geçeceğiz. Saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek sünnet şöleninde sürpriz hediyeler, etkinlikler, masal kahramanları ve jonglör gösterileri yer alacak”şeklinde belirtti.

Sünnet şölenine sanatçı Ceren Ece Öksüz de katılacak. “Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" şarkısı ile tanına Ceren Ece Öksüz, Çorum Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleninde Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Belediye Başkanı Aşgın, Geleneksel Sünnet Şöleni ve Ceren Ece Öksüz konserine tüm Çorumlu’ları davet etti. (Haber Merkezi)