Çorum Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çeşitli etkinliklere kutlayacak. Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında çeşitli programlar ve açılışlar yapılacak.

Çorum Belediyesi 7-9 Mart tarihleri arasında Puduhepa Kadın Kültür Günleri ile Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayacak. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 7 Mart Perşembe günü Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan çadırda Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı’nın açılışı gerçekleşecek. 7 Mart Perşembe günü ayrıca Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde saat 14.00’da Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kursiyerlerinin eserlerinin yer alacağı karma resim sergisinin açılışı yapılacak.

9 Mart Cumartesi günü ise Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de kadınlar günü özel konseri yapılacak. Dünyadan Kadın Sesleri Konseri’nde Zeynep Betül Akyıldız sahne alacak.

Çorum Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emeği Çarşısı da Kadın Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında açılacak.

Gazi Caddesi’ndeki belediye hizmet binasına faaliyet gösterecek olan Kadın El Emeği Çarşısı 8 Mart Cuma günü 14.00’da düzenlenecek açılış töreniyle hizmete girecek. Kadın Emeği Çarşısı’nda, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Çorum Ticaret Sanayi Odası’nın kurslarına katılan kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacaklar. (Haber Merkezi)