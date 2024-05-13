Çorum Belediyesi'nde Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Eyüp Aytekin, yeni dönemde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı oldu.

AŞGIN DÖNEMİNDE ÇORUM'DAN GİTTİ

Başarılı müdür Eyüp Aytekin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın döneminde Çorum Belediyesi'nden ayrıldı.

Aytekin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem çalıştıktan sonra gelen kendisine teklifi kabul ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı olarak atandı.