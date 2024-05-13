Çorum'un Osmancık ilçesinde, doğanın şifa kaynakları zeytin yağı ile sarı kantaron bir araya getirilerek Osmancık Sarı Kantaron yağı hazırlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 200-250 yıldır yabani formda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen zeytin yağı ile yörenin yüksek kesimlerinde Mayıs ve Eylül ayları arasında yetişen sarı kantaronların toplanıp taze veya kurutulmuş çiçekleri ile yaprakları geleneksel yöntemlerle infüze (demleme) ettirilerek “Osmancık Sarı Kantaron Yağı” hazırlandı.



'İlçe ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor'

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay; Sarı kantoran yağı ile ilçe ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtilerek, "Doğanın şifa kaynakları zeytin yağı ile sarı kantaron bir araya getirilerek Osmancık Sarı Kantaron Yağı hazırlandı. İlçemiz Zeytin Bölgesinde 200-250 yıldır yabani formda yetiştirilen, son yıllarda gastronomik öge olarak önemini arttırarak, hazırladığımız projeler ile dikim alanı ilçe geneline yaygınlaştırılan zeytinlerin yağları ile ilçemizin hemen her bölgesinde yabani formda yetişen doğanın şifa kaynağı sarı kantaronların yağları geleneksel yöntemlerle bir araya getirilerek bin bir derde deva ‘Osmancık Sarı Kantaron Yağı' hazırlanmıştır. Osmancık Sarı Kantaron yağının hazırlanmasında geleneksel yöntemlerimizi korurken sürdürülebilir üretim ile yerel ekonomimizin desteklemesi amaçlanmıştır. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.