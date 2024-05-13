Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu Yürütme Kurulu’na üye olarak seçildi.

Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG), Makine-Enerji, Metalürji-Malzeme, Endüstri, Kimya, Maden, Tekstil, İnşaat Mühendislikleri alanında Araştırma Destek Programları (ARDEB) kapsamında sunulan projelerin değerlendirme ve denetlemesini yürütüyor.

2022 ve 2023 yıllarında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Danışma Kuruluna üyeliğini yürüten Prof. Dr. Kurtbaş, 2024 yılında bir üst kurul olan Mühendislik Araştırma Destek (MAG) Grup Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’ı tebrik ederek “Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, öğretim üyemiz Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’ı TÜBİTAK ARDEB MAG Grup Yürütme Kuruluna seçilmesinden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.