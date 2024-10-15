Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fen Lisesi 14. Cadde’de yapılan müzik temalı parkta incelemelerde bulundu.

Çorum’a güzel ve kalıcı eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Aşgın “ Seçim projelerimiz arasında yer alan tematik parkımızda çalışmalarımız devam ediyor. Her yaştan hemşehrimizin keyifli vakit geçirebilecekleri, müzik parkı, macera parkı, arkeoloji parkı, survivor parkı ve trafik eğitim parkı konularını içeren tematik parklar inşa edeceğimizi belirtmiştik. Fen Lisesi 14. Cadde’de yeni yaptığımız parkımız tamamen müzik temasını yansıtmaktadır. 3645 m2 alan içerisinde yer alan parkımızda gitar formu çalışılmaktadır. Parkımız tamamlandığında oyun alanı, dinlenme alanları, etkinlik alanı ve müzik temasını destekleyen çeşitli totemler, aydınlatmalar ve müzik aletleri yer alacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.