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Çorum Belediyesi, okula yeni başlayan minik öğrencileri kırtasiye malzemesi ile sevindirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının İlk ders zili ile birlikte kırtasiye malzemeleri sıralarına gelen minik öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Çorum Belediyesi eğitme desteğini sürdürüyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıf öğrencilerine sürpriz bir hediye hazırlayan Çorum Belediyesi, il merkezinde ilkokula başlayan yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi seti hediye etti. Kırtasiye malzemeleri kent merkezindeki tüm okullara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada il merkezindeki 29 ilkokulda yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye ettiklerini söyledi.

Başkan Aşgın, “Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum” dedi.