Gazetemizde dün yayınlanan, “Akkent 17.Sokak sakinlerinin park tepkisi!” başlıklı haberimizin ardından Çorum Belediyesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada çocuk oyun parkının yapıldığı arazinin özel mülk olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; söz konusu alanın park vasfında olmadığı, belediye tarafından yapılmadığı ve özel mülk içerisinde bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Habere konu olan Akkent Mahallesi 17.Sokak’ta bulunan ve park olarak ifade edilen alan park vasfında değildir, apartmanlara ait özel mülk alanındadır ve Belediyemiz tarafından yapılmamıştır. Kamuya açık olmaması ve özel mülk alanı içerinde bulunmasından dolayı parkın bakımı ve peyzaj düzenlemesi belediyemizin sorumluluğunda bulunmamaktadır. Akkent Mahallemizde belediyemize ait toplam 6 adet park bulunmakta olup, bu parkların periyodik bakımları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”