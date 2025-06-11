Halk Ekmek'te bazı ürünlerde 'sarı leke görüldü' şeklinde çıkan haberlere ilişkin Çorum Belediyesi bir açıklama yayınladı.

Üretim hattında sınırlı sayıda üretilen zerdeçallı ekmeğin hamurunun, diğer klasik ekmek hamuruyla temas etmesi sonucu görsel olarak sarı lekeli bir görüntü oluştuğu belirtilirken, bu durumun sağlık açısından hiçbir risk teşkil etmediği ifade edildi.

Zerdeçal, doğal ve güvenli bir baharat olduğunu açıklayan Çorum Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden bir madde olmadığını dile getirilerek;

"Üretim süreçlerimiz, gıda güvenliği standartlarına ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir. Ancak bu tür karışmaların yaşanmaması adına üretim hatlarımızda gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet için teşekkür eder, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi