1 sezonluk Süper Lig macerasının Trendyol 1.Lig'e yeniden dönen Bodrum FK'da ilk hedef teknik direktör.

Bodrum FK, küme düşmesinin ardından Teknik Direktör Jose Morais ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Muğla temsilcisi, öncelikle yeni teknik direktörünü belirleyecek. Geçtiğimiz sezon kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan Bodrum, 1’inci Lig’de en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurma kuralına uymak zorunda. Bu oyuncular arasında birinin 22 yaş ve altında olması gerekiyor.



YABANCILARDA DURUM



Yeşil-beyazlılarda Diogo Sousa, Riberio, Ajeti, Herelle, Puşcaş, Haqi Osman, Okita, Musah Mohammed, Brazao, Seferi, Dimitrov ve devre arasında kiralık olarak ayrılan Obekpa’nın sözleşmeleri devam ediyor. Ancak kontratları sona eren Bardhi ve Celustka takımdan ayrıldı. Kiralık gönderilen Omar Imeri ise yerli statüsünde forma giyiyor. Bodrum FK, bazı yabancı oyuncularla vedalaşarak kadrosuna yeni isimler katmayı planlıyor.

KAPTAN ERKAN VE SÜLEYMAN SERBEST



Yerli oyuncuların büyük kısmının sözleşmeleri sürerken, dört ismin kontratı sona erdi. Bölgesel Amatör Lig’den bu yana 11 yıldır Bodrum’da oynayan ve 4 şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki kaptan Erkan Değişmez’in sözleşmesi bitti. Ayrıca 5 yıldır takımda yer alan ve 2023-2024 sezonunda 1’inci Lig Play-Off şampiyonluğunda önemli rol oynayan Süleyman Özdamar, Çorum FK deplasmanında aşil tendonu kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış, sadece Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş maçında forma giyebilmişti. Ege ekibinde Özdamar da serbest kaldı. Geçen sezon Çaykur Rizespor’dan gelen kaleci Gökhan Akkan ve Galatasaray’dan kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı da kulüpten ayrılan diğer isimler oldu.