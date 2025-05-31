Geçtiğimiz yıl Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’nın işletmesini devralan Çorum Belediyesi, şoför ve nakliyeci esnafına 5 yıldızlı hizmet sunuyor.

1.5 yılda Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’na yeni yatırımlar yapan Çorum Belediyesi, banyo ve duş alanları, lokanta ve çay ocağı tesisleri ve dinlenme alanlarını yenileyerek esnafın hizmetine açtı.

KAMYON GARAJINA GENÇ VE BAŞARILI AMİR

1 yıl önce Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı amirliğine getirilen Adem Güleç, tesis olarak bölgenin en iyisi olduklarını, Türkiye’nin de en iyi kamyon garajı olmaya aday olduklarını söyledi.

Tesiste nakliyeci ve şoför esnafı için her türlü hizmeti verdiklerini aktaran Güleç, Çorum Belediyesi’nin yatırımlarının nakliyeci ve şoför esnafını memnun ettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ KAMYON GARAJI

Garajın gerek temizliği, gerekse de tesisleri ile Türkiye’nin her yerinden gelen şoförlerden tam not aldığını belirten Güleç, “Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kamyon ve tır garajımız Türkiye’nin en ucuz tır ve kamyon garajıdır. Garajımız 7 gün 24 saat açık olup şoför esnafımız banyolardan ücretsiz yararlanmaktadır. Şehir dışından gelen kamyon ve tır şoförleri gerek güvenlik gerek temizlik ve diğer hizmetlerimizde oldukça memnun ayrılmaktadır.” dedi

NAKLİYECİ VE ŞOFÖR ESNAFI MEMNUN

Toplam 260 kamyon ve tır kapasiteli Kamyon Garajı’nda 20 yazıhane ile birlikte berber, bakkal, lokanta, kahvehane, kamyon ve tır yıkama, çadır, lastikçilerin bulunduğunu belirten Güleç, “Tesis olarak hayatlarını yollarda geçiren ve ekmek kavgasında olan kamyoncu ve tırcı esnafımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmak, onların dualarına nail olmak istiyoruz. Şehir dışından gelen şoförlerimizi memleketimizde sıcak karşılayarak, ‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ dedirterek yolcu ediyoruz. Şoförlerimiz de Çorum’dan mutlu şekilde ayrılıyor. Esnafımıza yönelik hizmetlerimiz artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı

Öte yandan Kamyon Garajı Amiri Adem Güleç, şehir içinde mahalle aralarına kamyon ve tır parkının yasak olduğu bir kez daha hatırlatarak; “Şehir içerisine kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulması ve park edilmesi yasaktır. Şehir trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için ağır vasıta şoförlerinin araçlarını Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’na park etmesini rica ediyoruz.” şeklinde konuştu