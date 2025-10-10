Çorum Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik ödüllü resim yarışması düzenleyecek.

Çorum Belediyesi çocuklarda çevre bilinci ile su kaynaklarının önemine dikkat çekmek amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik "Yarının Korkusu, Bugünün Konusu: Su" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmanın teması su tasarrufu olacak.

Ödüllü resim yarışma, 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Çorum Belediyesi Kitap Fuarı (TSO Fuar Alanı)'nda, her gün 10.00-16.30 saatleri arasında yapılacak.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birinci olan öğrenciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca mansiyon ödülü almaya hak kazanan öğrenciye paten verilecek.

Yarışmanın detayları ise şöyle olacak. Yarışmada sadece etkinlik alanında yapılan resimler değerlendirmeye alınacak.

Gerekli tüm malzemeler Çorum Belediyesi tarafından temin edilecek. Tamamlanan resimler, belirtilen süre içerisinde fuar alanındaki stant görevlilerine teslim edilecek. Katılan eserler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek, sonuçlar Çorum Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.