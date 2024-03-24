Çorum Belediyesi, tekne orucu tutan çocuklar için iftar programı düzenledi. Öğle ezanıyla birlikte Çorum Belediyesi’nin ikramlarıyla oruçlarını açan çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Çocukları oruca alışmaları için yarım gün oruç tutulması anlamına gelen “Tekne Orucu” geleneği Çorum Belediyesi tarafından yaşatıldı. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte tekne orucu tutan çocuklar için iftar yemeği verildi. Öğle ezanıyla birlikte Çorum Belediyesi tarafından ikram edilen yemeklerle oruçlarını açan çocuklar daha sonra animasyon gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tekne orucu tutan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Aşgın iftar sonrasında çocuklara diş kirası olarak çikolata, şeker ve kekten oluşan hediye paketleri verdi.

Tekne orucu geleneğini yaşatmak istediklerini belirten Başkan Aşgın, “Bu kadar neşeli ve mutlu bir iftar programı yok. Tekne orucu ve tekne iftarı bizi geçmişimize, çocukluğumuza götürüyor. Bu geleneği yaşatmak istedik. Bu anlamda bu iftarımız çok özel bir iftar” dedi.

Etkinlikle ilgili görüşlerini ifade eden çocuklar da “Oruç tuttuk, tekne orucu. Burada hamburger yedik, eğlendik. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın amcamıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.