Çorum Belediyesi tarafından 2024 yılında ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilere yönelik açılan akademik kurslara 12 bin 348, sanat alanında açılan kurslara ise 2 bin 846 kursiyer katıldı.

Çorum Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla açılan kurslar yoğun ilgi gördü.

Şehrin farklı noktalarında yer alan 8 farklı merkez, 2024 yılında da akademik ve sanatsal eğitimlerle gençlerin gelişimlerine destek oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akkent, Bahçelievler, Buharaevler, İkbal, Melikgazi, Mimar Sinan, Necip Fazıl Kısakürek ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezleri gençlerin eğitim ve gelişimlerine destek oldu. 2024 yılında ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilere yönelik akademik kurslara 12 bin 348, sanat alanında açılan kurslara ise 2 bin 846 kursiyer katıldı. Kurslar dışında Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından öğrenciler için bowling, kitap okuma programları, müze ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, şehitlik ziyaretleri, Çorumlu obasız etkinlikleri, Çorum Müzesi, Çoruminia ve sahabe ziyaretleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ziyareti, piknik etkinliği, akıl oyunları turnuvası, tiyatro, film izleme, bilgi yarışması, şehir içi ve dışı geziler, mesleki tanıtım, dini ve milli günler, konferans, söyleşi ve seminer gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılı içerisinde 1949 nikah kıyıldı. Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde yer alan Evlendirme Memurluğu 1 yılda bin 949 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Belediye Nikah Salonu’nda bin 244 nikah akdi gerçekleştirilirken 710 nikah akdi ise salon dışında gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde 7 bin 99 kişiye danışmanlık hizmeti verdi. Diyetisyen, psikolog, Pedagog ve Aile Danışmanlığı hizmetlerinde 1 yıl içerisinde 7 bin 99 kişi faydalandı. Diyetisyen hizmetinden 1 yıl içerisinde 6 bin 234 kişi faydalanırken, Psikolog desteğinden 127, Pedagog desteğinden ise 446 kişi faydalandı. Merkezlerde 292 kişiye de Aile Danışmanlığı Hizmeti verildi.

Kadın ve Ailelere yönelik 2024 yılı içerisinde 188 kurs düzenlendi. Kurslara 6 bin 778 kursiyer katılırken bu sayı kurslara tekrar katılım sağlayanlarla birlikte 11 bin 98 kişi oldu. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik 2024 yılı içerisinde bin 902 faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyetlere 8 bin 809 kişi katılırken tekrar katılımlarla birlikte gençlere yönelik faaliyetlere katılım 28 bin 51 oldu.