Çorum Belediyesi Kariyer Merkezi ÇOKİŞ’te mülakat heyecanı yaşanıyor.

Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalıştırılacak olan personellerin mülakat görüşmeleri başladı.

Mülakat görüşmelerinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın yanı sıra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özel ve Kadın ve Aile Müdürü Mustafa Yaşar yer aldı.

3 farklı branşta toplam 7 öğretmen ile 2 fizyoterapist’in alımının yapılacağı Çorum Belediyesi’nde evraklarını getiren ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar bölümlerine göre mülakata çağrılmaya başlandı. 192 başvurunun yapıldığı iş ilanına 148 kişi evraklarını teslim ederken Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği’ne 3, Fen Bilgisi, Fizyoterapist ve Matematik alanlarında 2’şer kişi alınacak.

Hafta içerisinde devam edecek mülakatların ardından sonuçlar ÇOKİŞ sayfasında yayınlanacak.