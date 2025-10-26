Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada demir kubbenin yıkımı için 22 milyon lira harcanacak olmasına tepki gösterdi.

“Sayın Başkan, "5 kuruş harcamadan" park güzelleştirme iddianızın, milletin cebine tam 22 milyon TL'lik bir fatura olarak yansıması, halk tabiriyle ‘Çapanoğlu’nun ne denli büyük çıktığının en somut ispatıdır” diyen DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Aşkla yapacağız, sloganınızın ardında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi, yani açık ihale usulü gizliymiş. Gönül işi dediğiniz hizmetin, sonuçta dev bir ticari işlemle, hem de 22 milyon gibi yüksek bir maliyetle sonuçlanması, bu ‘aşk’ın Çorum halkına olan maliyetinin ne kadar ağır olduğunu gözler önüne seriyor. ‘5 kuruş çıkmıyor’ derken haklısınız, zira çıkan rakam 5 kuruş değil, tam 22 milyon. Bu, bir hizmet anlayışından ziyade, bir maliyet yönetimi felaketidir” dedi.

Açıklamasında Bedesten’in yapılmasına da tepki gösteren Damar, “Gelelim 8,5 milyon dolar harcanan ve mühendislik harikası olması beklenen Bedesten'e... Bu devasa yatırımın akıbeti, ne yazık ki bir "mühendislik hatası" eleştirisiyle gölgeleniyor. Dükkanların tam önüne denk getirilen kolonlar, adeta ticareti engellemek için yerleştirilmiş birer bariyer gibi durmaktadır. Bu, esnafın cazibesini ve iş yapma potansiyelini sıfırlayan, kabul edilemez bir tasarım ve planlama zaafıdır.

Daha da vahimi, bu yatırımın istimlak süreçlerindeki hukuki ve tapu aksaklıkları nedeniyle, dükkanların ihale edilememesi, yani ticarete açılamamasıdır. Milyonlarca doların atıl kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bu durum, sadece bir inşaat hatası değil, aynı zamanda idari bir ihmal ve vizyon eksikliğidir. Sayın Başkan, bir tarafta 22 milyonluk park tadilatı, diğer tarafta 8,5 milyon dolarlık (yaklaşık 250 milyon TL'lik) atıl Bedesten... Sizin "aşkla" yaptığınız her işin faturası, sonuçta vatandaşa kesiliyor. Önceki iddialarınızda belirtilen, çalışanların maaş ve promosyonlarından yapılan kesintilerin ardındaki sır perdesi de böylece aralanmış oluyor. Ne yazık ki Çorum'a maliyeti yüksek bir aşk hikayesi yazmıştır. Halkımız, artık bu pahalı aşkın faturasını ödemekten yorulmuştur. Hizmet değil, savurganlık ve plansızlık görüyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)