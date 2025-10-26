Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Çorum Şubesi’nde E. Astsubay Gürol Matpan, görevi E. Astsubay Umur Bahar'a devretti.

Dernek binasındaki seçimde oy çokluğuyla seçilen Umur Bahar, dernek çatısı altında sosyal yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmenin yanı sıra, emekli astsubayların özlük ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

Bahar, yeni yönetimin tüm üyelerin ortak sesi olacağını belirterek, "Haklarımızın iyileştirilmesi, dayanışma kültürünün yaşatılması ve derneğimizin toplum içindeki saygın konumunun daha da güçlendirilmesi için çalışmalarını azimle sürdürecektir.

Çorum'da bulunan tüm emekli astsubaylara çağrımızdır. Derneğimize katılın, gücümüze güç katın" dedi.

Emeklerinden dolayı da önceki başkan Gürol Matpan ve yönetimine de teşekkür edildi.