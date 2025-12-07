Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kargı İlçe Belediye Başkanı Hamit Dereli’nin ‘ikametini taşı’ çağrısını eleştirdi.

Aşgın, yaptığı açıklamada, ‘ikametini taşı’ paylaşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz'ın sosyal medya gönderisine yaptığı yorumda, devletin nüfus esaslı kaynak dağıtımının bu tür yanlış yönlendirmelerle manipüle edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Aşgın, yorumunda şu ifadelere yer verdi:

“Bir ilçe belediye başkanının böyle bir paylaşım yapması, hele bir il başkanının bu paylaşımı desteklemesi son derece yanlıştır. Çünkü bu durum kul hakkına girer. Kişi fiilî olarak nerede yaşıyorsa ikametgâhı da orası olmalıdır. Hizmeti bir yerden alıp, devletin o hizmet karşılığı gönderdiği payı fiilen yaşamadığı bir yere aktarmak amacıyla adres değişikliği yapmak; devleti yanıltmak anlamına gelir ve en basit ifadeyle kul hakkıdır. Aynı zamanda kişinin yaşadığı yere karşı büyük bir ihanettir.

Çorum merkezde yaşamayan hiç kimse ikametgâhını Çorum merkezde göstermesin. Çorum merkezde yaşayanlar da ikametlerini başka bir ilçeye göstermelik olarak taşımamalıdır. Benden söylemesi; bu tür haksızlıklar ve veballer kişiye iyilik getirmez, huzuru ilahîde de ağır bir sorumluluğa yol açar.”