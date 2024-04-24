Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Ümraniye Belediyesi tarafından Oğuzlar Belediyesi'ne tahsis ettiği aracın belediye başkanlığı CHP'ye geçince geri çekilmesine tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti iktidarının ayrımcı yaklaşımının bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Tahtasız, "Partili Cumhurbaşkanı seçimden önce 'oy yoksa hizmet de yok' demişti. Görünen o ki halkı kendilerine oy verenler ve vermeyenler diye ayıran, insanlarımızı ötekileştiren AKP iktidarı oy vermeyenlere hizmet de yok söylemini eyleme dönüştürmüş. Oğuzlar Belediyesi başka bir ülkenin belediyesi mi de verilen araç geri çekiliyor? İşte AKP'ye kaybettiren ve kaybettirecek anlayış tam olarak budur. Ümraniye Belediye Başkanı’nın bu ayrımcı siyaset anlayışını ve partizan yaklaşımı kınıyorum” dedi.

CHP Milletvekili Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"31 Mart yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Bu sonuçlara göre Türkiye genelinde 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışı ile yönetilecek. Partimizin bu başarısı iktidar kanadında hazımsızlık yarattı. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin 100 milyar borcu olduğu, saray yavrusu makam odalarının, son model makam araçlarının görüntüleri ortaya çıkınca adeta şapka düştü, kel göründü. Ümraniye Belediyesi'nin AKP'li belediye başkanı şunu bilsin ki verdiği ve belediye kaybedilince geri çektiği araç babasının malı değildir. Halkın malıdır. Halka hizmet için alınmıştır. O aracın geri çekilmesi Oğuzlar Belediyemize ve Başkanımız Mustafa Cebeci'ye bir şey kaybettirmez. Aksine AKP'den borç yüküyle devraldığı belediyeyi güçlendirmek, zenginleştirmek için hırslandırır. Türk halkını verdiği oya göre sınıflandıran, halkı oy yoksa hizmet de yok diye tehdit eden, bu partizan anlayış kaybetmeye mahkumdur. Halkımız neyin ne olduğunu görüyor ve biliyor. Feraset sahibi halkımız ilk genel seçimde bu ayrımcı zihniyete çok daha büyük ve kalıcı bir tokat vurmaya hazırlanıyor. Bu da böyle biline.” (Haber Merkezi)