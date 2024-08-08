Çorum Belediyesi toplu ulaşımda kullandığı eski otobüsleri yenileri ile değiştirmeye devam edecek. Belediye, otobüs filosuna yenilerini ekleyecek.

Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında yolcu taşıma araçlarının t-cetveline işlenmesi talebi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, günde maddesi hakkında yaptığı açıklamada, “Bizim bir araç alabilmemiz için mutlaka t-cetvelinde bulunması gerekiyor. Mevcut halk otobüsleri ile ilgili bir iyileştirme düşüncemiz var. İnşallah kısa bir süre içinde eski otobüslerimizi mümkün olduğunca azaltıp tamamını yeni otobüslerden oluşturmak gibi bir vizyonumuz var. Tüm Türkiye’ye örnek şekilde geçtiğimiz yıllarda toplu ulaşımı kamulaştırmıştık. Türkiye’de toplu taşımada en az sorunu olan illerden bir tanesiyiz. Çünki doğru bir kararla kamulaştırdık. Yüzde yüzü belediyemize ait BELTAŞ marifeti ile toplu ulaşımı gerçekleştiriyoruz. Şu an için kısa vadede 8 tane daha yeni otobüs almak istiyoruz. Bunun içinde mutlaka t-cetvelinde olması lazım” dedi.

Başkan Aşgın’ın yaptığı açıklamanın ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.