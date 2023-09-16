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Yapılan son zamlarla benzin ve motorinin litre fiyatı üç ayda yüzde 115 artarak 40 lirayı aştı. Akaryakıt gelen son zamlar ikinci el araç satışlarını da vurdu.

Çorum'da her Cumartesi hastane karşısında kurulan ikinci el oto pazarında deyim yerindeyse yaprak kıpırmadığı görüldü.

İkinci el oto pazarında diğer aylara göre hem alıcının hem de satıcının azlığı dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarının son günlerde hızla yükselmesinden dolayı ikinci el araç satışları azalırken, araç fiyatlarında beklenen düşüş ise yaşanmadı.

Seçimlerden önce oto pazarında hareketlilik olduğunu ancak akaryakıta gelen son zamlarla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi, sigorta ve kasko zamlarıyla birlikte ikinci el oto satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirten bir vatandaş; "Akaryakıt zamları araç fiyatlarını etkiledi. Aracı olan birisi yakıt alacak durumda değil. Herkes LPG'li araçlara yöneliyor ama LPG fiyatları da yükselmeye başladı. İnsanlar artık araçlarını garaja çekip otobüs kullanmaya başladı." dedi