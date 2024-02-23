Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Berat Kandili nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Berat gecesinin af, arınma ve kurtuluş gecesi olduğunu belirten İsmail Şanal, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz (sav), bu gecede Cenab-ı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir. Bu itibarla Berat gecesi, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır.

Rabbimizin rahmetinin sağnak sağnak yağdığı bu mübarek gecede kalbimizden kin, nefret, haset, öfke ve düşmanlık duygularını atarak af yolunu tutalım. Kendimiz için istediğimiz güzellikleri başkaları için de isteyelim ki Cenab-ı Hakk bizleri de bu güzelliklere mazhar etsin. Mazlum ve mağdurların, zorda ve darda kalmışların imdadına yetişmeye çalışalım ki Allah Teâla da bizlere yardım etsin. Dua, niyaz ve yakarışlarımıza sadece nefsimizi değil, eşimiz, çocuklarımız, ailemiz, ana-babamız, geçmişlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığı katalım ki herkes selamete ersin. Özellikle Filistin’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için yüce Rabbimize dua edelim. Tüm yaratılanlara sevgi, şefkat ve merhametle bakıp öylece muamele edelim ki rahmet ve merhametin asıl kaynağı Yüce Rabbimizin rahmetine merhametine mazhar olabilelim.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandillerini tebrik ediyoruz. Berat Kandili vesilesiyle beratımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beratına yardımcı olmayı, dünyanın neresinde olursa olsun akan kan ve göz yaşının bir an önce dinmesini, Ramazan-ı şerife barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.”