Arca Çorum FK Akademisi’nin 2026-2027 sezonunda U14-U15 ve U16-U17 kategorilerinde mücadele edeceği gruplar belli oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin genç futbolcuları, yeni sezonda birbirinden önemli kulüplerin altyapı takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Gençlerimiz, güçlü rakipler karşısında hem önemli deneyimler kazanacak hem de gelişimlerini sürdürme fırsatı bulacak.

U16-U17’DE 11. GRUP

Arca Çorum FK’nın U16-U17 takımı 11. Grup’ta yer aldı.

Kırmızı- Siyahlıların grubunda Alkula Spor Kulübü, Anka Sportif Faaliyetler Gençlik ve Spor, Ankara Demirspor, Ankara Gençlergücü Spor Kulübü, Arca Çorum FK, Eryaman Spor, Eskişehir Spor Kulübü, Etimesgut Spor Kulübü, Gençlerbirliği, Keçiören Gücü, MKE Ankaragücü, Şeker 06 Spor, Şekerspor ve Tümosan Konyaspor bulunuyor.

Özellikle Ankara ve çevresinin güçlü altyapı ekiplerinin yer aldığı grupta genç futbolcularımızı zorlu karşılaşmalar bekliyor.

U14-U15’TE 12. GRUP

U14-U15 takımı ise, 12. Grup’ta mücadele edecek.

Bu grupta 14 FK Spor Kulübü, Amasyaspor FK, Arca Çorum FK, Bolu Spor, Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü, Düzcespor, GMG Kastamonuspor, Karabük İdmanyurdu Spor, Kdz. Ereğli Spor, Kıbrısçık Spor, Soysal Spor Kulübü ve Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. yer alıyor.