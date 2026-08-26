Arca Çorum FK, anlaşamaya vardığı Fransız kanat oyuncusunu 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Çorum'a getirmeyi planlıyor.

Çorum FK, 22 yaşındaki sağ kanat Giovani Versini'nin transferi için Pau FC ile anlaşmaya vardı.

Fransa Ligue 2'de PAU kulübünde forma giyen genç kanat oyuncusu için Çorum FK, 3.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETŞİMESİ BEKLENİYOR

Fransa U21 takımında da forma giyen Versini'nin Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Bu sezon PAU FC takımıyla 3 maça çıkan Versini 176 dakika süre aldı. 2 maçta ilk 11'de başlayan Versini, 1 maç ise sonradan oyuna girdi.