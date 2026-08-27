Süper Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u mağlup etti ve lig etabına adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriqi ve 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek sayısı 60. dakikada Fofana'dan geldi.

Lyon'un 64. dakikada Openda ve 75. dakikada Boudache ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18 YILLIK HASRET BİTTİ

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırdı. Lyon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.