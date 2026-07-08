Arca Çorum FK, Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladı.

Kırmızı siyahlılar, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın kesin transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Gökhan Sazdağı’na hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi

31 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 17 maçta 1305 dakika süre almıştı.

Oyuncunun resmi sözleşmeye imza attıktan sonra Bolu kampına katıldı.