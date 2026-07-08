Arca Çorum FK, Trabzonspor'dan Serdar Saatçi'yi kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonu Al Nasr'da tamamlayan 23 yaşındaki stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Saatçı’nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Serdar Saatçı’ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.