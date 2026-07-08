Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Yusuf Erdoğan, 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan transfer edilen Çorum FK'da kaptanlığa kadar yükselen Yusuf Erdoğan ile yollar dün ayrılmıştı.
33 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Çorum FK formasıyla çıktığı 39 maçta 12 gol 5 asistlik katkı sağlayarak şampiyonluk önemli rol oynamıştı.
Erdoğan yeni sezonda geçtiğimiz sezon play off finalinde karşılaştığımız Esenler Erokspor forması giymesi bekleniyor.
Muhabir: Fatih Battar