Arca Çorum FK, son olarak Rusya Liginde Orenburg takımında forma giyen Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı.

22 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2003 Bingöl doğumlu Emircan Gürlük Galatasaray alt yapısında başladığı futbolculuk hayatında ardından Selimiye ve 20-21 sezonunda da Altınordu kulübeni transfer oldu. 23-24 sezonunda Rusya'nın Orenburg takımına transfer olan Emircan Gürlük Rusya liginde 24 lig maçında 1653 dakika forma giyerken dört gol iki asist yaptı. Rusyu kapasında ise 170 dakika forma giyen Emircan Gürlek 21 kez U 21 milli takımının formasını giydi.