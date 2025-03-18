*Evinin ihtiyacının posta arabasıyla taşınmasına, abdest suyunun bile sarayın mutfağında ısıtılmasına razı değildi.

* Daha önce devlet yetkisi kullanılarak elde edilmiş olabileceği endişesiyle miras yoluyla intikal eden mal, mülk, tarla, bahçe ve arazisinin tapularını yırtarak hepsini beytülmale/hazineye iade etmiştir.

*Ümeyye oğullarını da böyle yapmaya davet etmiş ancak hiç birisi uymamıştır.

*Kadı/hakim seçimine özen göstermiştir. Kadı olabilecek kimselerde şu özellikleri aramıştır:

1.Kadı, derin ve ince anlayışa sahip olmalıdır.

2.Kadı, halim, yumuşak huylu olmalıdır.

3.Kadı, afif (namus ehli) olmalıdır. Mal heveslisi, para düşkünü olmamalıdır. Zira o zaman hak ve adalete değil, alacağı paraya göre hüküm verme yoluna sapar.

4.Kadı, iradesine hakim olmalı, isabetli karar verebilmelidir.

5.Kadı, önceki mahkemelerden ve verilen kararlardan haberdar olmalıdır.

*Valilere talimatı: “Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetine uyunuz. Danışmanlarınız, insanlar arasında doğruluğuna güvendiğiniz kişilerden seçiniz. Hak ve adaletten ayrılmayınız.”

*Ordu kumandanlarına talimatı: “Savaşta düşman askerlerinin dışındakilere dokunmayınız. İhtiyarlara, kadınlara, çocuklara, savaşa katılmayan rahiplere asla silah çekmeyiniz.”

*Savaşa giden askerlerin haftada bir gün dinlendirilmesini, uzun süre cephede olanların da en az 40 günde bir ailelerine dönmelerini emretmiştir.

*Zımmi statüsündeki gayrimüslimlerin köy ve kentlerine girip halkın rahatsız olmasına sebep olmamalarını istemiştir.

*Müslüman olan gayrimüslimlerden cizyeyi kaldırmıştır. Böylece pek çok insanın müslüman olmasına vesile olmuştur.

*Döneminde valiler, kendi bölgelerinde toplanan zekatı dağıtacak fakir bulamaz hale gelmiştir.

*Evlenmek isteyen gençlerin düğün ihtiyaçlarının karşılanmasını, meşru bir iş yaparken borç batağına düşenlerin borçlarının ödenmesini emretmiştir. Yetimlere, dul kadınlara, çalışacak gücü olmayanlara maaş bağlamıştır. Mahpusların eş ve çocuklarının yoksul kalmaları halinde onlara da maaş bağlamıştır.

*Malları zarar gören çiftçi ve tüccarların da zararlarının devlet hazinesi tarafından ödenmesini emretmiştir.

*Yolcu ve yoksulların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için “Yemek Evleri” kurmuştur.

*Yolcular için konaklama tesisleri kurdurmuştur.

*Dalkavuk şairlere yüz vermemiştir.

*Hayvanları ağır demirlerle dehlemeyi ve onlara ağır gemler vurulmasını yasaklamıştır. Ayrıca hayvanlara ağır yük yüklenmesini yasaklamış, bu konuda belli bir standart getirmiştir.

*Alimlerle sohbet etmekten hep hoşlanmıştır.

*Hz. Peygamber (sav)in hadislerinin toplanıp bir araya getirilmesine, tedvinine onun emriyle ve onun d öneminde başlanmıştır.

