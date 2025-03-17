ÖMER b. ABDÜLAZİZ’İN İCRAATLARI

Ömer b. Abdülaziz, Emevi Devlet geleneği içinde y etişmiş bir liderdir. Muaviye, Yezid, II. Muaviye, Mervan, Abdülmelik, I.Velid ve Süleyman’dan sonra devlet başkanlığı makamına oturan sekizinci halifedir. Kendinden önceki halifelerin bütün yetkilerine sahipken onlardan çok f arklı olan bir devlet reisidir. İmkanlarını eza ve cefa için kullanmak yerine onların sorumluluğunun altında adeta ezilen ve ömrü boyunca ahreti, sorgu ve suali düşünen bir insandır.

Dünya nimetlerine ulaşma konusunda hiçbir sorunu o lmadığı halde dünyaya sırtını dönen tek devlet başkanı olarak tarihe geçen Ömer b. Abdülaziz’in 29 aylık iktidarındaki icraatlarını şöyle sıralayabiliriz:

*Medine valiliği sırasında oranın alimlerini hem danışman olarak istihdam etmiş hem de onlardan ilim öğrenmiştir.

*Süleyman’dan sonra halife olmasına rağmen halkı dilediklerine biat etme konusunda serbest bırakmıştır. Fakat

halk, yine ona biat etmiştir.

*İlk konuşmasında: “Allah’a isyan ettiğim takdirde bana itaat etmeyiniz” diyebilmiştir.

*Hilafetinin ilk günü halka şu uyarıda bulunmuştur:

“Ey İnsanlar! Bize yaklaşmak, bize arkadaş olmak isteyen kişi, şu esaslara uymadığı takdirde yanıma bile yaklaşmasın:

1.Bize kadar ulaşıp derdini anlatamayan, ihtiyacını farz edemeyenlere yardımcı olmalıdır.

2.Bizimle birlikte hayra koşmalıdır.

3.Düşünemediğimiz hayır işlerini hatırlatmalıdır.

4.Yanımızda kimseyi çekiştirmemeli, işitince hoşlanmayacağımız sözleri konuşmamalıdır.

5.Kendini ilgilendirmeyen konurla girmemelidir.

*Zalim valileri azletmiş, yerine yumuşak huylu ve me rhametli valiler tayin etmiştir.

*İlk Cuma hutbesinde Hz. Ali ve evladın karşı lanet ve küfürleri kaldırmıştır. Onların yerine hutbenin sonunda Nahl Suresinin 90. ayetinin okunması geleneğini yerleştirmiştir.

Bu uygulama, tüm İslam dünyasında aynen devam etmektedir.

*Valilere de birer genelge göndererek Hz. Ali ve evladına hutbelerde lanet okunmasını ve küfredilmesini yasaklamıştır.

*Hz. Peygamber (sav)den intikal eden Fedek Arazisi’ni ehlibeyte tevdi etmiştir.

*Halife olduğu gün, tören için hazırlanan atları sattırıp parasını hazineye göndermiştir.

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

*Sadece iki entarisi vardı. Birini yıkadığı zaman ötekini giyiyordu. Yamalı elbiseyle Cuma hutbesi okumaya çıkmaktan çekinmiyordu.

*Hilafetten önceki dönemden kalan elbise ve eşy alarını hazineye devretti. Eşi Fatıma da baba hatırası ge rdanlığını hazineye teslim etti.

*Evinde bir kaptan başka yemek bulunmazdı. Çocukları da buna alışmak zorunda kalmışlardı.

