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1950 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İmam Hatip Okulu ve Çorum Atatürk Lisesi’ni bitirdi. 1973 yılında Konya

Yüksek İslam Enstitüsü’nden, 1974’de Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Kırklareli Atatürk Lisesi’nde din dersi öğretmeni olarak göreve başladı.

Osmancık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğinden 1977’de Çorum İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Öğretmenliğine atandı. 1987 yılında Arapça dil eğitimi için kısa süreli olarak Mısır’a gitti. Okullardaki kültür etkinliklerinde eksikliği hissedilen tiyatro eserleri konusunda çalışmalar yaptı. 1999’da emekli oldu. Yapmış olduğu araştırma ve incelemeleri, sunmuş olduğu tebliğleri yerel ve ulusal basında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde makale ve inceleme yazıları devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babası olup Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. Şimdiye kadar 38 kitabı yayımlanmıştır.

