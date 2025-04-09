Bir birlikteliğin sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için gereken şartlardan biri çiftin birbirini tanıması ve birbirlerine uygun, denk olduklarını düşünmeleridir. İlişkideki denklik ve benzerlik arttıkça tanıma süreci de kolaylaşacaktır. İlişkilerde tanıma süreci karmaşık hatta zorlayıcı olabilir. Daha iyi tanıyabilmek için profesyonel bir desteğe başvurarak yardım alınabilir. Uygulanan testler ve süreç çifte yardımcı olabilir.

Çift, ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmak istiyorsa tanıma süreci daha da önem kazanacaktır. İki tarafın fikirleri, yaşam felsefeleri ve kişiliklerindeki uyumu da gözetmeleri gerekir. Sağlıklı bir iletişim yöntemi kullanarak bu konular hakkında sıklıkla konuşmaları faydalı olacaktır. Fikir, hayat görüşü ve denklik tanışma yolunda her şey demek değildir. Gerçek duyguların ne olduğu, sevgi uyumu gerçek değerlerdir. Evlilik ya da romantik ilişki, herhangi bir durumun çıkış ya da kaçış noktası değildir. Sevgi taraflara yeni bir yük olmaz aksine var olan yükleri azaltır. Sevginin ölçütlerinden birinin de fedakarlık olduğu açıktır. Ancak tarafların bu fedakarlığı nasıl tanımladığı önemlidir. Fedakarlık tek tarafın kendinden vazgeçmesini içermez. Maddi bir maldan vazgeçmek kadar önemli bir zamandan vazgeçmek de mühim bir fedakarlıktır.Rahatsız edici bir davranıştan, kötü alışkanlıktan vazgeçmek yine fedakarlığa örnektir. Yapılan fedakarlıkların niceli değil niteliği çiftin birbirini tanımasına katkıda bulunur.

Evlilik insanlar için uzun bir hayat yolculuğudur. Kimse "Mutlu olmazsam arkamı döner giderim." düşüncesiyle yola çıkmaz. Yeni bir yolculuğa çıkarken "Benim hayatıma tanıdığım ve güvendiğim biri eklenecek." diyebilmek esas olmalıdır. Bu yeni yolculuktan önceki süreçte birbirini tanımanın temel koşullarından biri de aradaki güven bağıdır. Çift birbirine güvenirse birbirlerini tanımaya da istekli olacaktır. Güven konusunda sıkıntı yaşayan çiftler arasında yaşanacak olan iletişim problemleri yanlış anlamalara ve tanımalara yol açacaktır. Taraflardan birinin ısrarcı bir şekilde sevgiyi sorgulaması ya da gerekenden fazla sevgi beklentisi de bu duruma bir örnektir. Fazla sorgulama sevgi beklentisinin yüksek oluşu kişinin ailesinde öğrendiği bir iletişim şekli olabilir. Bazı insanlar fazla ilgi ve sürekli onay beklerler. Bu onların kaygılı ruh hallerini dengede tutmaları için gereklidir. Ortaya konan bu kaygılı ruh halini tanımak ve tolere ederek fedakarlıkta bulunmak güven ilişkisini destekler. Kaygılı olan tarafı dinginleştirir. Diğer tarafın sevgi dilinin ne olduğunu düşünmek gerekir. Bazen söze dökülemeyen duygu davranışlara yansır. Kişinin sevgisini nasıl ortaya koyduğunu tanımak için çaba sarf edilmelidir. Birini tanımak için yalnızca size nasıl davrandığına bakmak yeterli gelmez. Başkalarıyla olan ilişkilerinde nasıl bir tutum sergilediği de incelenmelidir. Yakın arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla, ailesiyle olan iletişimi de kişiliğinin bir parçasıdır. Size olan bağlılığı ideal tepkileri beraberinde getiriyor olabilir. Hassas olduğu konular, sınırları, esnek olamadığı durumların neler olduğunu bilmeden bir kişiyi tanımak mümkün değildir.

Ömür boyu sevmek aynı zamanda ömür boyu tanımayı da içerir. Sevgiyle beslenen ilişkilerde çiftler birbirlerinin yeni yönlerini tanımaktan zevk alacaklardır. İlişkilerde yaşanan zor zamanlar da birbirini tanıma için önemlidir. Geleceği beraber geçireceğiniz insanı tamamen tanıyor olsanız bile işlerin yolunda gideceği anlamına gelmez. Hayat zorlu bir yolculuktur.Beklenmeyenleri de karşılamanız gerekecektir. Mühim olan karşılıklı vereceğiniz tepkileri bilebilmek ve desteklemektir. Zorlayıcı süreç geçtiğinde birbirinizin bir başka yönünü tanımış, güveninizi sağlamlaştırmış olursunuz.

Zor olanı kolaylaştırıp sizin çözümlerinizi dahi tanıyan ilişkilerde olabilmenizi dilerim. Son olarak bu yazıyı yazma motivasyonumu sağlayan, beni tanıyıp zor olanı kolaylaştıran ve en önemlisi dünyanınaydınlık olduğunu gösterenYunus Emre'ye çok teşekkür ederim.