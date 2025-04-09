Yayımlanmış eserlerinden bazıları:
*Arapça Kelime ve Cümle Yapısı
*Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa
*Aşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi
*Anadolu’da bir Köy Odası Hatışoğlu Konağı
*Nikonya’dan Çorum’a (Çorum’un Fethi)
*Piyeslerim (Otuz Piyes)
*Çorumlu Şeyhülislamlar ve Alimler
*İskilipli Atıf Hoca
*Ömrümün Altmış Yılı (1961-2021)
*Tasavvuf Geleneği ve Çorum’da Son Devir Meşayıhı
*Her Fıkra Bir Nükte
*Ahlaki Değerler Olarak Elli Dört Farz
*Dört Halifenin Son Günleri
*Maria ve Luka Sordular Söyledik
*İslam Kültüründe Besmele Hamdele Salvele