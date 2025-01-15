Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün projesi desteklenmeye hak kazandı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Ahmet Serhat Afşar’ın koordinatörlüğünde hazırlanan “Geleceğin Diyetisyenlerine Yeni Nesil Yol Haritası Eğitim Programı" adlı proje, ÜNİDES desteğiyle gerçekleştirilecek. Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından hazırlanan proje, üniversite öğrencilerinin beslenme ve diyetetik alanında bilgi ve yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Ahmet Serhat Afşar, diyetisyen adaylarının eğitimine katkıda bulunacak yenilikçi bir program hazırladıklarını belirterek, “Bu proje ile beslenme alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin kariyerlerinde önemli adımlar atmalarına yardımcı olunacak” dedi.

Kulüp, desteklenen bu projeyle birlikte daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve öncülük etmeyi hedefliyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş danışmanlığında hayata geçirilecek proje, beslenme ve diyetetik bölümünde eğitim gören öğrencileri, mezuniyet aşamasında mesleki yeterlilikle donatmak ve kariyer yolculuklarına profesyonel bir bakış açısıyla yön vermeyi amaçlıyor.