Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GELİN ARABASININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin çalışması sürüyor.